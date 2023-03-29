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За крок до чемпіонства: Кременчук оформив камбек у битві з Соколом

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 285

Кременчуцька команда у валідольному матчі зрівнює серію у фінальному протистоянні 

Вчора, 28 березня, відбувся 4 матч фінальної серії чемпіонату України з хокею між «Кременчуком» та «Соколом». ХК «Кременчук» із дублем Тимченка переміг «Сокіл». Й тепер фінальна серія переїжджає до Кременчука. 31 березня команди позмагаються за звання чемпіона та 30-кілограмовий кубок. 

Варто зауважити, що у фінальній серії №5, у випадку, якщо зустріч перейде в додатковий час, тоді команди матимуть шанс визначити переможця виключно у форматі овертаймів, які продовжуватимуться доти, доки одна зі сторін не закине шайбу. Буліти у п’ятій грі плей-оф не передбачені.

У фіналі плей-оф чемпіонату України буде вишенька на торті – вирішальна гра №5 за дорогоцінний чемпіонський кубок. «Кременчук» вирвав вольову перемогу у поєдинку, де «Сокіл» двічі вів у рахунку, але дотиснув киян та отримав право провести заключний поєдинок серії за «золото» на домашній арені «Айсберг» 31 березня.

«Сокіл» (Київ) – «Кременчук» - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Рахунок у серії — 2:2.

Шайби: 1:0 — Качан (Бабинец, Толстушко, — більш.), 10:11. 1:1 – Варава (Лялька, Абаджян, — больш.). 10:26. 2:1 — Качан (Чердак, Мазур, — більш.), 37:33. 2:2 — С.Тимченко (Брага), 41:06. 2:3 — С.Тимченко (Ігнатенко, Брага), 51:13. 2:4 — Матвієнко (Сенік, — п.в), 59:58.

Коментарі гравців та тренерів

Напередодні, Кременчук поступився киянам. Вкидання шайби здійснив легенда київського Динамо Олександр Шовковський.

Якщо «Сокіл» вийшов на нинішній матч абсолютно в тих же поєднаннях, що й на два попередніх, то тренер «Кременчука» знову трохи змінив склади ланок. По-перше, повернувся в обойму, відбувши дискваліфікацію, центрфорвард першої ланки Гліб Кривошапкін. По-друге, не зміг взяти участі в матчі досвідчений оборонець Денис Ісаєнко. Замість нього в першій парі оборонців поряд із Філіпом Матвієнком з’явився Гліб Варава.

Матч почався для «Сокола» надзвичайно вдало: уже на третій хвилині гравці четвертої ланки господарів провели контратаку, Валентин Алексюк віддав на Максима Жеребка, а той влучно пробив у кут воріт Кирила Кучера. Для 17-річного нападника це перший гол в плей-оф у професійній кар’єрі.

Перших півперіоду гра «Соколу» відверто давалася. Господарі володіли перевагою і мали ще мінімум дві нагоди, щоб збільшити перевагу. Та замість того кияни отримали гол у свої ворота. Команді Олександра Савицького вдалося розіграти красиву комбінацію, яку завершив оборонець Дмитро Ігнатенко.

Поновити свою перевагу «Сокіл» міг на старті другого періоду. Однак Владислав Куцевич, вибігши один в нуль з Кучером і вже хитнувши воротаря, вирішив не кидати відразу, а об’їжджати ворота. І помилився. Нагода була втрачена. Ще один гарний шанс втратив Сергій Бабинець. Але загалом другий період виявився для господарів провальним. Хокеїсти» «Сокола» заробили шість штрафних хвилин, одного разу грали в подвійній меншості. І саме тоді, коли четвертий хокеїст ледь з’явився на льоду, Віталій Лялька вивів «Кременчук» уперед.

Вирішальним і переломним у зустрічі став старт заключного періоду. За перших півтори хвилини кияни провели дві шайби і перевернули гру. Спершу взяв гру на себе і, вийшовши на ворота справа, вразив дальній кут Куцевич, а невдовзі після того «з м’ясом» заштовхав шайбу у ворота Євген Говорушко.

Як виявилося, ця шайба виявилася в матчі переможною. «Сокіл» знову, як і в другому поєдинку серії, вміло засушив гру, а закріпив перемогу голом у порожні ворота, який провів той же Куцевич.

«Сокіл» – «Кременчук» – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Рахунок у серії – 2:1

Шайби: 1:0 – Жеребко (Вал. Алексюк), 02:28. 1:1 – Ігнатенко (Кривошапкін), 12:19. 1:2 – Лялька (Кривошапкін, Варава, – більш.), 31:35. 2:2 – Куцевич, 40:35. 3:2 – Говорушко (Слюсар, Полоницький), 41:28. 4:2 – Куцевич (Благий, – п.в.), 59:26

«Сокіл»: Дьяченко; Євсейчик – Бондарєв, Благий – Куцевич – Янішевський; Сисак – Толстушко, Чердак – Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Гайдук, Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін; Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

«Кременчук»: Кучер; Матвієнко – Варава, Лялька – Кривошапкін – Абаджян; Ігнатенко – Кругляков, Тимченко – Середницький – Брага; Максименко – Материкін, Андрющенко – Федоров – Сеник; Глухов, Т. Савицький – Гніденко – Кривенко. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

 

Нагадаємо, що Ісаєнко, Гніденко та Бабинець мають у своїй колекції по 7 (!) чемпіонських титулів в Україні й кожен із них цього сезону може зрівнятися за кількістю трофеїв з Євгеном Пастухом, який має вісім «золотих» сезонів. Більше тріумфів у національній першості лише у Володимира Алексюка (9), який розпочинав цей сезон у «Соколі», а також у рекордсмена Василя Бобровникова (12), який давно завершив кар’єру з дюжиною титулів за плечима.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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