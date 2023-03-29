На Полтавщині вулицею ходив агресивний чоловік з гранатою в руках

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Вчора, 28 березня, близько 14.20, у Гадячі, на вулиці Захисників України ходив 37-річний житель Краснолуцької тергромади, який агресивно поводився та мав у руках гранату «Ф-1». Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Поліціянти вилучили у чоловіка предмет, схожий на бойову гранату «Ф-1». Під час проведення оперативних та слідчих дій особу правопорушника встановили. Речовий доказ скерували на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

У рамках кримінального провадження поліція також з‘ясовує джерело походження та мету зберігання боєприпасу.

Наразі тривають слідчі дії.