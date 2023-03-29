Відрізана голова та огидні жовті квіти: у Кременчуці показали «Майстра та Маргариту»

Український театр ім. М. Булгакова показав виставу українською мовою, прем'єра якої відбулася торік, але через російське повномасштабне вторгнення гастролі були відкладені
Ввечері 27 березня на сцені та у глядацькій залі Міського палацу культури «незвично пахло бузком» — показували виставу «Майстер і Маргарита» за фантастичним романом уродженця Києва Михайла Булгакова.
Під керівництвом режисера Дмитра Рачковського, легендарний роман ожив на сцені й перетворився на не менш містичну історію, ніж у найнеоднозначнішого для сучасної України літератора.
Традиційно на сцені були «огидно жовті квіти». Акценти розставлені на прагненні свободи, авторитарному тиску держави та історії забороненої любові.
Світло, музичний супровід та декорації залишили приємний посмак, а гру акторів численні глядачі відмітили оваціями, які закінчилися лише коли вони' пішли зі сцени.
Все має закінчуватися. Тож Воланд дозволив Майстру закінчити свій роман однією фразою. І Майстер закінчив: «Вільний. Ти вільний!».
Подяка ЗСУ та Силам оборони за те, що жителі й гості міста мають можливість, хоч ненадовго відволіктися від жахів війни, яку розв'язала РФ.
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