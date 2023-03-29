Відрізана голова та огидні жовті квіти: у Кременчуці показали «Майстра та Маргариту»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 234

Український театр ім. М. Булгакова показав виставу українською мовою, прем'єра якої відбулася торік, але через російське повномасштабне вторгнення гастролі були відкладені

Ввечері 27 березня на сцені та у глядацькій залі Міського палацу культури «незвично пахло бузком» — показували виставу «Майстер і Маргарита» за фантастичним романом уродженця Києва Михайла Булгакова.

Під керівництвом режисера Дмитра Рачковського, легендарний роман ожив на сцені й перетворився на не менш містичну історію, ніж у найнеоднозначнішого для сучасної України літератора.

Самотність — це свобода

Традиційно на сцені були «огидно жовті квіти». Акценти розставлені на прагненні свободи, авторитарному тиску держави та історії забороненої любові.

Світло, музичний супровід та декорації залишили приємний посмак, а гру акторів численні глядачі відмітили оваціями, які закінчилися лише коли вони' пішли зі сцени.

Рукописи не горять

Все має закінчуватися. Тож Воланд дозволив Майстру закінчити свій роман однією фразою. І Майстер закінчив: «Вільний. Ти вільний!».

— Вистава мені сподобалася. Я багато років жила у Харкові, відвідувала всі місцеві театри. Через повномасштабну війну повернулася до рідного міста. Тож рада можливості відвідати гастролі театру. Це ніби ковток свіжого повітря, — розповіла після вистави «корінна вимушена переселенка» Ольга Савеліївна.

Подяка ЗСУ та Силам оборони за те, що жителі й гості міста мають можливість, хоч ненадовго відволіктися від жахів війни, яку розв'язала РФ.