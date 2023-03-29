На Кременчуччині троє чоловіків незаконно тягали рибу та порушили правила навігації

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Впродовж 27-28 березня, водні поліцейські під час патрулювання акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища, в межах населених пунктів Кременчук — Градизьк — Липове — Горошине, виявили трьох правопорушників, які не дотримувались правил навігації, а також вилучили з водойми 800 м браконьєрських сіток з рибою загальною вагою близько 20 кг. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

На порушників склали постанову за ст.117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські випустили рибу, яка потрапила у сітки, в природне середовище. Сітки передали працівникам рибоохоронного патруля та Національного природного парку «Нижньосульський» для подальшого знищення, про що склали відповідний акт.

Наразі патрульні рейди на водоймах Полтавщини тривають.