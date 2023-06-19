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1 липня у Кременчуці вистава-фентезі «Венздей» перенесе глядачів в таємничу школу Nevermor

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 139

 

Вистава подарує незабутні емоції на довгий час

1 липня о 16.00 у Міському палаці культури пройде грандіозна прем'єра від Сучасного театру — вистава-фентезі «Венздей».

Похмура і дуже розумна дівчинка Венздей народилася в вельми незвичайній родині Аддамс, яка відрізняється від простих людей своєю екстравагантністю та екстраординарними здібностями, а також своєрідним способом життя, який лякає. Венздей підросла і тепер змушена вирушити на навчання в академію Nevermore, де студентка не стільки приділяє час навчанню, скільки розгадці жахливих давніх таємниць.

Неперевершена режисура Дмитра Рачковського, чарівні декорації, приголомшливі костюми, багатогранна та прониклива гра акторів перенесе вас в таємничу школу Nevermor та подарує незабутні емоції на довгий час.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номерами +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість: 80-200 грн. Вистава з елементами хорору (для дітей 8+).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вистава МПК театр
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