1 липня у Кременчуці розкриють таємницю Гоголя у містичній горор-виставі «Вій»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 99

1 липня о 18.00 у Міському палаці культури відбудеться довгоочікувана прем'єра року від Українського сучасного театру — містична вистава у стилі горор «Вій, або таємниця Гоголя». Постановка Дмитра Рачковського.

Найважче у житті встояти перед спокусою. Та чи завжди покаяння позбавляє кари? Наймістичніша історія про найпотаємніші та найтемніші куточки людської душі. Налякати сучасного глядача важко, але… багатогранна та прониклива гра акторів, моторошні декорації, постановка, що вражає, не залишить байдужим жодного глядача. І ви не помітите, як мороз пробігає у вас за коміром!

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номерами +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість: 150-400 грн.