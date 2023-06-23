У ЦНАПі Кременчука нові послуги від батальйону патрульної поліції

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 156

У Кременчуцькому ЦНАПі доступні дві нові послуги з перевезення небезпечних вантажів:

Таким чином нині спектр послуг Батальйону патрульної поліції включає:

як оформлення/внесення змін, так і анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

оформлення дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні.

Послуги надаються підприємцям незалежно від зареєстрованого місця проживання за умови, що маршрут руху пролягає територією Кременчуцької громади.

Нагадуємо, що отримати дозвіл на проїзд великогабаритних або великовагових транспортних засобів, погодити маршрут руху під час перевезення небезпечних вантажів можна онлайн, скориставшись сайтом Кременчуцького ЦНАПу.

Додаткові консультації щодо замовлення послуг можна отримати за телефонними номерами кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн-пт — робочі дні, сб-нд — вихідні дні).