У ЦНАПі Кременчука нові послуги від батальйону патрульної поліції

У Кременчуцькому ЦНАПі доступні дві нові послуги з перевезення небезпечних вантажів:
Таким чином нині спектр послуг Батальйону патрульної поліції включає:
Послуги надаються підприємцям незалежно від зареєстрованого місця проживання за умови, що маршрут руху пролягає територією Кременчуцької громади.
Нагадуємо, що отримати дозвіл на проїзд великогабаритних або великовагових транспортних засобів, погодити маршрут руху під час перевезення небезпечних вантажів можна онлайн, скориставшись сайтом Кременчуцького ЦНАПу.
Додаткові консультації щодо замовлення послуг можна отримати за телефонними номерами кол-центру ЦНАП: 096-097-15-88, 050-255-15-88 (пн-пт — робочі дні, сб-нд — вихідні дні).
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