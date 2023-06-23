Народна депутатка прокоментувала той факт, що дитсадки і школи Кременчука не приймають дітей

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Вона повідомляє, що звертатиметься до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра освіти та науки Оксена Лісового

Народна депутатка України Інна Совсун, яка нещодавно приїжджала до Кременчука та спілкувалася з батьками нашого міста, котрі борються за відкриття садків та шкіл, опублікувала допис у власному телеграм-каналі. У ньому вона обурюється, що навчальні заклади Кременчука не приймають дітей очно, а міська влада та обласна рада ніяк не реагують на запити батьків. Також Інна Совсун повідомляє, що звертатиметься до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Ось текст її допису без змін:

«Щоб забезпечити рівні умови для жінок, треба відкрити садки та школи, щоб окрім опіки над дітьми, жінка могла займатися іншими своїми справами, як мінімум — працювати.

У Кременчуці школи зачинені вже понад рік, місцева влада пояснює це тим, що там погано обладнані укриття. Окрім шкіл, така ж проблема і з садочками — до червня 2023 вони не працювали, а тепер відкрилися — частково, на неповний день.

Звісно, це погано впливає на можливість дорослих піти на роботу, особливо мам. І це в час, коли економічно усім і так дуже складно.

Міська влада ніяк не реагує на запити батьків, ігнорує їх обласна рада і всі, до кого вони зверталися. Жодних звітів, адекватних роз’яснень про ситуацію немає. Одна мама сказала: „Здається, ніби всі демократичні інструменти вичерпано, і в нас опускаються руки. Адже спочатку був ковід, діти нормально не вчилися 3 роки, а тепер — повномасштабна війна“.

Цьогоріч нарешті профінансували ремонт укриття в одній зі шкіл на понад 1 млн грн. Сподіваюся, обійшлися без барабанів і овочерізок. Але тепер цю школу хочуть закрити, а дітей — перевести на другу зміну до іншого закладу. Логічно, нічого не скажеш.

Я направила звернення щодо ситуації в Кременчуці до Дениса Шмигаля, збираюся також повідомити Оксена Лісового.

P. S. Що цікаво, після нашої поїздки місцева влада раптом опублікувала інформацію про облаштування укриттів у школах та дитсадках міста. Раніше лунали відмовки — під час війни таке розголошувати небезпечно. Лупаймо сю скалу, руки опускати точно не варто.»