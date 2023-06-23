Суп-харчо по-грузинськи: оригінальний рецепт

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 191

Суп-харчо — це традиційна грузинська страва, яка користується великою популярністю. Особливість цього супу в тому, що його готують із яловичини чи баранини та варять густим

Складові:

яловичі ребра — 600 г

вода — 2,5 л

рис — 100 г

томатна паста — 2 ст. л

морква — 1 шт.

цибуля ріпчаста — 2 шт.

перець болгарський — 1 шт.

аджика абхазька — 2 ч. л

паприка мелена — 0,25 ч. л

хмелі-сунелі — 1 ст. л

часник — 2 зубчики

горіхи волоські — 100 г

лавровий лист — 2 шт.

перець чорний горошком — 5 шт.

зелень (петрушка, кінза, кріп)

сіль

олія — 3 ст. л

Приготування:

Яловичі ребра вимийте і розріжте. Помістіть у каструлю і залийте водою. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Щойно бульйон закипів, зніміть піну. Покладіть у каструлю очищену моркву та цибулю (цілі). Варіть під закритою кришкою 1-1,5 години. Коли м’ясо буде готове, витягніть із каструлі моркву та цибулю.

Промийте рис, викладіть його до м’яса і варіть десять хвилин.

У сковороді на розпеченій олії обсмажте одну цибулину, нарізану півкільцями, до золотистого кольору. Додайте горіх, подрібнений у крихту, і обсмажте з цибулею кілька хвилин. Всипте у сковороду хмелі-сунелі, паприку, аджику, болгарський перець (нарізаний кубиками), томатну пасту, перець, сіль. Все протушкуйте чотири хвилини.

Коли рис готовий, викладіть вміст сковороди в каструлю. Перемішайте, дайте закипіти. Додайте дрібно нарубаний часник, лавровий лист і зелень. Вимкніть. Залиште настоятися під кришкою 10-15 хвилин.