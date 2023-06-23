Суп-харчо по-грузинськи: оригінальний рецепт

Суп-харчо — це традиційна грузинська страва, яка користується великою популярністю. Особливість цього супу в тому, що його готують із яловичини чи баранини та варять густим
Складові:
Приготування:
Яловичі ребра вимийте і розріжте. Помістіть у каструлю і залийте водою. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Щойно бульйон закипів, зніміть піну. Покладіть у каструлю очищену моркву та цибулю (цілі). Варіть під закритою кришкою 1-1,5 години. Коли м’ясо буде готове, витягніть із каструлі моркву та цибулю.
Промийте рис, викладіть його до м’яса і варіть десять хвилин.
У сковороді на розпеченій олії обсмажте одну цибулину, нарізану півкільцями, до золотистого кольору. Додайте горіх, подрібнений у крихту, і обсмажте з цибулею кілька хвилин. Всипте у сковороду хмелі-сунелі, паприку, аджику, болгарський перець (нарізаний кубиками), томатну пасту, перець, сіль. Все протушкуйте чотири хвилини.
Коли рис готовий, викладіть вміст сковороди в каструлю. Перемішайте, дайте закипіти. Додайте дрібно нарубаний часник, лавровий лист і зелень. Вимкніть. Залиште настоятися під кришкою 10-15 хвилин.
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