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Суп-харчо по-грузинськи: оригінальний рецепт

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 191

 

Суп-харчо — це традиційна грузинська страва, яка користується великою популярністю. Особливість цього супу в тому, що його готують із яловичини чи баранини та варять густим

Складові:

  • яловичі ребра — 600 г
  • вода — 2,5 л
  • рис — 100 г
  • томатна паста — 2 ст. л
  • морква — 1 шт.
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • перець болгарський — 1 шт.
  • аджика абхазька — 2 ч. л
  • паприка мелена — 0,25 ч. л
  • хмелі-сунелі — 1 ст. л
  • часник — 2 зубчики
  • горіхи волоські — 100 г
  • лавровий лист — 2 шт.
  • перець чорний горошком — 5 шт.
  • зелень (петрушка, кінза, кріп)
  • сіль
  • олія — 3 ст. л

Приготування:

Яловичі ребра вимийте і розріжте. Помістіть у каструлю і залийте водою. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Щойно бульйон закипів, зніміть піну. Покладіть у каструлю очищену моркву та цибулю (цілі). Варіть під закритою кришкою 1-1,5 години. Коли м’ясо буде готове, витягніть із каструлі моркву та цибулю.

Промийте рис, викладіть його до м’яса і варіть десять хвилин.

У сковороді на розпеченій олії обсмажте одну цибулину, нарізану півкільцями, до золотистого кольору. Додайте горіх, подрібнений у крихту, і обсмажте з цибулею кілька хвилин. Всипте у сковороду хмелі-сунелі, паприку, аджику, болгарський перець (нарізаний кубиками), томатну пасту, перець, сіль. Все протушкуйте чотири хвилини.

Коли рис готовий, викладіть вміст сковороди в каструлю. Перемішайте, дайте закипіти. Додайте дрібно нарубаний часник, лавровий лист і зелень. Вимкніть. Залиште настоятися під кришкою 10-15 хвилин.

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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепт
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