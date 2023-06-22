Буде дуже жарко, а рятуватимуть нас лише хмари: погода у Кременчуці 23 червня

Вчора, 22:00 Переглядів: 262

Без опадів, але хмарно , жарко та душно

У п’ятницю, 23 червня, увесь день в Кременчуці буде хмарним. І лише це врятує кременчужан від неймовірної спеки. Адже навіть за умов хмарної погоди синоптики прогнозують, що вночі та вранці температура не опуститься нижче +20°C.

Удень температура повітря становитиме +25…+31°C, вітер західний та південно-західний. Опадів не очікується.

Увечері стовпчики термометрів опуститься лише до +26°C.

До речі, у суботу буде не легше.