23 червня кременчужан запрошують на комедію «За двома зайцями» з Ольгою Сумською

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Відмінний акторський склад, декорації, український побут, пісні та танці – ось компоненти успіху цієї вистави

23 червня о 18.00 у Міському палаці культури Сучасний український театр поставить веселу комедію «За двома зайцями».

Легковажний київський цирульник Свирид Петрович Голохвастов мріє поправити своє становище, одружившись з негарною донькою багатих батьків – Пронею Прокопівною Сєрковою, уявляючи собі, яке шикарне життя почнеться за гроші нареченої. Проте в історію втручається тітка Проні, яка бажає видати заміж свою дочку Галю за «багатого» пана Голохвастова.

Відмінний акторський склад, декорації, український побут, пісні та танці – ось компоненти успіху цієї вистави, що перетворюють її на прекрасну барвисту феєрію. У ролях: Ольга Сумська, Сергій Поздняков, Олена Матюшенко.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість: 200-500 грн.