Стала відома доля причалу у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 956 Коментарів: 1

Аукціон із продажу причалу (колишній Річковий вокзал) у Кременчуці, запланований на 21 червня, не відбувся. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі Prozorro Продажі. Не було охочих.

21 червня річковий вокзал у Кременчуці може піти з молотка

Нагадаємо, стартова ціна лота складала 4 млн гривень. В описі лота сказано, що на аукціон виставлені пасажирський причал (першої черги) загальною площею 4970 кв. метрів по вул. Першотравнева, буд. 2-Д. Причали розташовані на земельній ділянці площею 0.5045 га, кадастровий номер 5310436100:08:004:0032, цільове призначення — експлуатація та обслуговування пасажирського причалу.

Колишній Річковий вокзал — це будівля на одній із пристаней порту «Кременчук», побудований у 1985 році.