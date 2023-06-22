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Стала відома доля причалу у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 956 Коментарів: 1

Запланований аукціон не відбувся

Аукціон із продажу причалу (колишній Річковий вокзал) у Кременчуці, запланований на 21 червня, не відбувся. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі Prozorro Продажі. Не було охочих.

21 червня річковий вокзал у Кременчуці може піти з молотка

Нагадаємо, стартова ціна лота складала 4 млн гривень. В описі лота сказано, що на аукціон виставлені пасажирський причал (першої черги) загальною площею 4970 кв. метрів по вул. Першотравнева, буд. 2-Д. Причали розташовані на земельній ділянці площею 0.5045 га, кадастровий номер 5310436100:08:004:0032, цільове призначення — експлуатація та обслуговування пасажирського причалу.

Колишній Річковий вокзал — це будівля на одній із пристаней порту «Кременчук», побудований у 1985 році.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: причал річковий вокзал аукціон
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Коментарі: 1

489
Andron777:
Сьогодні, 21:08

Так хотіли продавати з будівлею річкового вокзалу чи тільки причал? Якось незрозуміло пишете, шановні.


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