У Кременчуці знайшли зниклого 11-річного хлопця

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Він пішов гуляти з Центру соціальної реабілітації дітей і зник

22 травня до Кременчуцького районного управління поліції звернулися працівники Центру соціальної реабілітації дітей з повідомленням про зникнення їхнього 11-річного вихованця. Дитина близько 14.00 пішла на прогулянку та зникла.

Як повідомила пресслужба поліції, на пошуки хлопця було орієнтовано наряди поліції, слідчо-оперативні групи Кременчуцького районного управління та громадськість. Протягом кількох годин пошукових заходів місце перебування зниклого було встановлено. Хлопець знаходився у центральній частині міста.

Обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.

Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомляє, що дитина не постраждала, і наразі з’ясовуються причини її зникнення.

Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 28-річного Владислава Рибчана.