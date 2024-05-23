У Кременчуці знайшли зниклого 11-річного хлопця

22 травня до Кременчуцького районного управління поліції звернулися працівники Центру соціальної реабілітації дітей з повідомленням про зникнення їхнього 11-річного вихованця. Дитина близько 14.00 пішла на прогулянку та зникла.
Як повідомила пресслужба поліції, на пошуки хлопця було орієнтовано наряди поліції, слідчо-оперативні групи Кременчуцького районного управління та громадськість. Протягом кількох годин пошукових заходів місце перебування зниклого було встановлено. Хлопець знаходився у центральній частині міста.
Обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.
Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомляє, що дитина не постраждала, і наразі з’ясовуються причини її зникнення.
Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 28-річного Владислава Рибчана.
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