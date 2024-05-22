У Кременчуці правоохоронці розшукують 11-річного жителя Кременчука Олександра Солоху. Хлопчик пішов на прогулянку в Центрі соціальної реабілітації дітей на проспекті Свободи 22 травня, близько 14.00, і нині його місцеперебування невідоме. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцького районного управління Національної поліції.
Прикмети: зріст 145 см, волосся темного кольору, худорлява статура, темні очі. Одягнений у блакитну футболку з білою смужкою навколо горловини, темні штани, чорні шльопки.
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