Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Олександра Солоху (знайшовся)

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 100

У Кременчуці правоохоронці розшукують 11-річного жителя Кременчука Олександра Солоху. Хлопчик пішов на прогулянку в Центрі соціальної реабілітації дітей на проспекті Свободи 22 травня, близько 14.00, і нині його місцеперебування невідоме. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцького районного управління Національної поліції.

Прикмети: зріст 145 см, волосся темного кольору, худорлява статура, темні очі. Одягнений у блакитну футболку з білою смужкою навколо горловини, темні штани, чорні шльопки.

— Якщо вам відома інформація про місцезнаходження Олександра, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102, — йдеться у повідомленні.