На Полтавщині 23 травня діятиме графік погодинного відключення світла — Укренерго

23 травня на Полтавщині, як і по всій території країни, вводять графік погодинного відключення світла. Він діятиме протягом всього дня. Про це повідомили на facebook-сторінці НЕК «Укренерго».
У компанії зазначають, що графік продовжує діяти через погодні умови, які прогнозуються на середу, 23 травня, «прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії». Через це в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
Втім, головною причиною застосування заходів обмеження в Укренерго називають «наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях».
Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.
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