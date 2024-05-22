На Полтавщині 23 травня діятиме графік погодинного відключення світла — Укренерго

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Графік діятиме через погодні умови, які синоптики прогнозують на 23 травня

23 травня на Полтавщині, як і по всій території країни, вводять графік погодинного відключення світла. Він діятиме протягом всього дня. Про це повідомили на facebook-сторінці НЕК «Укренерго».

У компанії зазначають, що графік продовжує діяти через погодні умови, які прогнозуються на середу, 23 травня, «прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії». Через це в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

Втім, головною причиною застосування заходів обмеження в Укренерго називають «наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях».

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.