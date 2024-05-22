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Кременчук, Спорт

Гравці хокейного клубу «Кременчук» отримали почесні грамоти від Полтавської ОВА

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 0

 

Спортсмени представляють область на всеукраїнських змаганнях з хокею та Україну у складі національної збірної

Гравці хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін отримали почесні грамоти від Полтавської облвійськадміністрації. Про це у своєму телеграм-каналі пише очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Спортсмени представляють Полтавщину на всеукраїнських змаганнях з хокею, а також грають у складі національної збірної.

 

На чемпіонаті світу хокеїсти у складі збірної здобули «золото» в дивізіоні 1В у Литві. Завдяки цій перемозі у наступному році українська команда гратиме в дивізіоні 1А.

 

Також цього року ХК «Кременчук» стали срібними призерами чемпіонату України з хокею.

Поспілкувалися зі спортсменами та президентом ХК «Кременчук» Сергієм Мазуром. Говорили про підтримку і розвиток хокею. Також вручив спортсменам почесні грамоти ОВА, — написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, кременчуцький хокеїст Гліб Кривошапкін закинув шайбу у ворота суперників під час гри на чемпіонаті світу.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: ХК Кременчук хокей
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