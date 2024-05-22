Гравці хокейного клубу «Кременчук» отримали почесні грамоти від Полтавської ОВА

Спортсмени представляють область на всеукраїнських змаганнях з хокею та Україну у складі національної збірної
Гравці хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін отримали почесні грамоти від Полтавської облвійськадміністрації. Про це у своєму телеграм-каналі пише очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Спортсмени представляють Полтавщину на всеукраїнських змаганнях з хокею, а також грають у складі національної збірної.
На чемпіонаті світу хокеїсти у складі збірної здобули «золото» в дивізіоні 1В у Литві. Завдяки цій перемозі у наступному році українська команда гратиме в дивізіоні 1А.
Також цього року ХК «Кременчук» стали срібними призерами чемпіонату України з хокею.
Нагадаємо, кременчуцький хокеїст Гліб Кривошапкін закинув шайбу у ворота суперників під час гри на чемпіонаті світу.
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