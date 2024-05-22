У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень на 23 травня

Вчора, 21:32 Переглядів: 753

Підприємство «Полтаваобленерго» оприлюднила графік погодинного відключення електроенергії на 23 травня. Ознайомитись з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ.

Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» розповідали, що графік відключень 23 травня діятиме протягом всього дня. У компанії зазначають, що графік продовжує діяти через погодні умови, які прогнозуються на середу, 23 травня, «прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії». Через це в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.