У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень на 23 травня

Підприємство «Полтаваобленерго» оприлюднила графік погодинного відключення електроенергії на 23 травня. Ознайомитись з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ.
Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» розповідали, що графік відключень 23 травня діятиме протягом всього дня. У компанії зазначають, що графік продовжує діяти через погодні умови, які прогнозуються на середу, 23 травня, «прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії». Через це в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
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