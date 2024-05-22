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У Полтавської ОВА виявили переплати на реконструкції обласної лікарні — NGL.media

Вчора, 22:01 Переглядів: 128

Наразі полтавські чиновники можуть відкоригувати наявний контракт, уникнувши зайвих витрат

Журналісти NGL.media виявили переплати Полтавської обласної військової адміністрації на реконструкції будівлі одного з відділень Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. Їх аналіз показав, що на вартості будматеріалів адміністрація могла б заощадити не менше 4 млн грн. Про це стало відомо зі статті NGL.media 21 травня. 

Відомо, що загалом ремонт коштує майже 85 млн грн. Фінансування надає Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Але податок на додану вартість оплачуватиметься коштом місцевого бюджету. 

Відкриті торги на реконструкцію будівлі педіатричного відділення обласної лікарні департамент будівництва Полтавської ОВА оголосив ще на початку квітня. 

На торги вийшов лише один учасник, який і став переможцем. Це — товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Євротехнології», яке запропонувало зробити ремонт за 84,99 млн грн, що «формально дозволило зекономити майже 360 тис. грн», зазначили журналісти. Контракт був укладений 7 травня.

Згідно з аналізом NGL.media, вартість основних будматеріалів завищена принаймні на 4,02 млн грн.

 

Наразі полтавські чиновники можуть відкоригувати наявний контракт, уникнувши зайвих витрат, зазначили в матеріалі.

Нагадаємо, робоча група «Прозорість і підзвітність» має проаналізувати закупівлі комунальних підприємств Кременчуцької громади — вони стосуються ремонту зупинок громадського транспорту, благоустрою зеленої зони між житловими будинками й придбання матеріалів для проведення робіт. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: Вікіпедія
Теги: переплата Полтавська ОВА
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