В Укртатнафті буде сформована незалежна наглядова рада — рішення акціонерів

Незалежні представники складатимуть більшість у раді, що сприятиме підвищенню ефективності компанії та відповідатиме вимогам ОЕС
*фото архівне, зроблене раніше 2020 року
НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України — єдині акціонери ПАТ «Укртатнафта» — запустили процес формування незалежної наглядової ради підприємства. Відповідне рішення загальних зборів компанії було ухвалено 21 травня 2024 року.
Процедура обрання та призначення ради здійснюватиметься відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності.
Незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, складатимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Також до неї увійдуть представники акціонерів.
5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав Укртатнафти, яка належала приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міноборони. Решта — 43,05% — акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»та масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
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