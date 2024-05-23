В Укртатнафті буде сформована незалежна наглядова рада — рішення акціонерів

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*фото архівне, зроблене раніше 2020 року

Незалежні представники складатимуть більшість у раді, що сприятиме підвищенню ефективності компанії та відповідатиме вимогам ОЕС

НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України — єдині акціонери ПАТ «Укртатнафта» — запустили процес формування незалежної наглядової ради підприємства. Відповідне рішення загальних зборів компанії було ухвалено 21 травня 2024 року.

— Ми продовжуємо системно впроваджувати реформу корпоративного управління на всіх ключових підприємствах, в яких Нафтогаз є акціонером. Обрання незалежної наглядової ради Укртатнафти сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР, — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Процедура обрання та призначення ради здійснюватиметься відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності.

Незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, складатимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Також до неї увійдуть представники акціонерів.

5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав Укртатнафти, яка належала приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міноборони. Решта — 43,05% — акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»та масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».