Повний скелет та гніздо з яйцями: в Кременчуці знайшли докази того, що в Україні жили динозаври

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 412 Коментарів: 1

На Землі є багато місць, де знаходять рештки динозаврів. Україна, до певного часу, не входила до переліку тих країн, яка б була багата на кістки цих стародавніх ящурів. Тому уявіть здивування науковців і дослідників, коли на Кременчуччині знайшли майже повний скелет динозавра. Про це пише 2+2.

Сталося це декілька років тому, коли у Чикалівському каньйоні навесні почав танути сніг, а бурхливі потоки води вимили верхній шар порід. Через це утворилася величезна порожнина, схожа на печеру, в якій місцеві жителі випадково побачили величезний скелет невідомої тварини.

Науковці встановили, що рештки належать брахіозавру, наймасивнішому з відомих науці доісторичних ящурів. Але найбільше дослідників вразило інше — поруч із кістками лежали його яйця. Рештки скам’яніли так, що в них дуже добре збереглися обриси дитинчат, а в одному навіть видно добре збережений зародок. За висновками вчених, це може свідчити, що це була самка, яка охороняла гніздо.

За словами наукового співробітника обласного центру археології В’ячеслава Шерстюка, окремі скам’янілі кістки знаходять часто, але щоб майже цілий скелет, та ще й у наших широтах — це вже сенсація.