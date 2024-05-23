Біля Кременчуцької першої лікарні зроблять ще одне кругове перехрестя

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Перехрестя відкривають для того, щоб зробити цей проїзд зручним і безпечним, пояснили в міськраді

На перехресті вулиць Лікаря Богаєвського та Гранітної біля Першої міської лікарні планують зробити ще одне кругове перехрестя. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 21 травня.

Перехрестя відкривають для того, щоб зробити цей проїзд зручним і безпечним, пояснили в міськраді.

— Наразі на цій ділянці дороги у години пік ускладнений проїзд автомобілів з другорядної дороги у напрямку вулиці Гранітної, — йдеться у повідомленні.

Ці роботи виконуватимуться в межах проведення поточного ремонту ділянки дороги вулиць Гранітної, Бетонної та Лікаря Богаєвського. Нагадаємо, у квітні міська влада анонсувала відкриття двостороннього руху на вулиці Бетонній.