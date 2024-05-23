Новий кліп Даші Майорової «Думки» набирає популярність на YouTube

21 травня у кременчуцької б’юті-блогерки та співачки Даші Майорової вийшов новий кліп на пісню «Думки». Про це стало відомо із соцмереж дівчини.
Композитор Данил Корнєєв, режисер Ернест Абрамов. Відео доступне на офіційному YouTube-каналі MAYOROVA, де воно набрало понад 30 тисяч переглядів з моменту релізу.
Нагадаємо, що дебютувала Даша весною 2023 року з кліпом на пісню «Незамінних», а восени 2023 року випустила ще один кліп — на пісню «Знайду», яку вона виконала разом з Hopey.
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