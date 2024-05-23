Новий кліп Даші Майорової «Думки» набирає популярність на YouTube

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 57

21 травня у кременчуцької б’юті-блогерки та співачки Даші Майорової вийшов новий кліп на пісню «Думки». Про це стало відомо із соцмереж дівчини.

— Пані та панове, рада вас познайомити ще з однією частиною своєї творчості — говорить сама співачка в описі до відео.

Композитор Данил Корнєєв, режисер Ернест Абрамов. Відео доступне на офіційному YouTube-каналі MAYOROVA, де воно набрало понад 30 тисяч переглядів з моменту релізу.

Нагадаємо, що дебютувала Даша весною 2023 року з кліпом на пісню «Незамінних», а восени 2023 року випустила ще один кліп — на пісню «Знайду», яку вона виконала разом з Hopey.