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Новий кліп Даші Майорової «Думки» набирає популярність на YouTube

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 57

Пісня на всіх платформах

21 травня у кременчуцької б’юті-блогерки та співачки Даші Майорової вийшов новий кліп на пісню «Думки». Про це стало відомо із соцмереж дівчини.

— Пані та панове, рада вас познайомити ще з однією частиною своєї творчості — говорить сама співачка в описі до відео.

Композитор Данил Корнєєв, режисер Ернест Абрамов. Відео доступне на офіційному YouTube-каналі MAYOROVA, де воно набрало понад 30 тисяч переглядів з моменту релізу.

Нагадаємо, що дебютувала Даша весною 2023 року з кліпом на пісню «Незамінних», а восени 2023 року випустила ще один кліп — на пісню «Знайду», яку вона виконала разом з Hopey.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Даша Майорова кліп блогерка
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