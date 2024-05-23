У Горішніх Плавнях горіла дача

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22 травня о 14.32 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в дачному будинку на вулиці Луговій у місті Горішні Плавні, що входить до Горішньоплавнівської територіальної громади Кременчуцького району. Про це повідомила пресслужба кременчуцьких рятувальників.

На місце події прибули вогнеборці та взялися до розвідки й гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу локалізували о 15.45 і повністю ліквідували о 16.43.

Вогонь знищив дах дачного будинку, електромережу, диван та гумовий човен. Проте рятувальникам вдалося врятувати будинок від повного знищення вогнем.

До гасіння пожежі було залучено 5 рятувальників особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Попередньою причиною виникнення пожежі розглядається коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, що у квітні у селі Жуки Полтавського району згорів дачний будинок.