На Полтавщині горів дачний будинок

Учора, 12 квітня, у селі Жуки Полтавського району горів будинок. Про це повідомляють надзвичайники в оперативному зведенні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
У результаті пожежі згоріли покрівля на площі 150 кв.м, домашнє майно, вікна, двері. Пошкоджено закопчено стіни на площі 50 кв. м.
Сам дачний житловий будинок вдалося врятувати.
Нагадаємо, у Горішніх Плавнях вчора згорів кіоск з шаурмою.
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