«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Валерій Косих. Про це повідомляють у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий 8 квітня 2024 року у районі населеного пункту Васюківка, Донецької області.
У полеглого воїна лишилися мати, дружина, діти та брат.
Прощання та поховання з захисником відбудеться у понеділок, 15 квітня:
11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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