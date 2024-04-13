«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Валерій Косих

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 92

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого

«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Валерій Косих. Про це повідомляють у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий 8 квітня 2024 року у районі населеного пункту Васюківка, Донецької області.

У полеглого воїна лишилися мати, дружина, діти та брат.

Прощання та поховання з захисником відбудеться у понеділок, 15 квітня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.