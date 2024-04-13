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Кременчук, Полтавщина

Командир відділення військової частини отримав вирок за хабарництво: що відомо

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 5

 

Судили чоловіка за хабар у 1,5 тисячі доларів США, отриманий за переведення солдата до іншої військової частини

Днями Октябрський районний суд міста Полтава виніс вирок командиру відділення, якого звинувачували у хабарництві. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

У січні 2024 року обвинувачений командир відділення зустрівся із військовослужбовцем іншої військової частини. Останній розповів, що хоче перевестися на службу до підрозділу ППО військової частини, де був командиром обвинувачений, йдеться у тексті судового провадження.

«Допомога» за переведення до іншої військової частини коштувала 2 тис. доларів США.

Згодом, вартість «вирішення» питання знизилася, та коштувала 1,5 тисячі доларів. Для того, щоб обвинувачений міг допомогти солдату, останній мав надати копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, військового квитка. Розв'язання питання мало тривати від 1,5 тижні до 3 місяців.

При передачі коштів командира відділення військової частини затримали, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Засуджений командир в рамках судового процесу визнав свою провину. За що отримав вирок за ч. 2 ст. 369-2 кримінального кодексу України. Засудженому призначили штраф у розмірі 42 тисячі 500 грн. Також засуджений має відшкодувати 6 тисяч 815 грн судових та експертних витрат.

У військового є 30 днів на оскарження рішення Полтавського суду.

Нагадаємо, у Кременчуці судили чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії.

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Автор: Суспільне
Теги: Кременчук Полтавщина суд вирок війна
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