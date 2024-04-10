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Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 170

 

Чоловік схиляв своїх знайомих до проросійської позиції

Сьогодні, 10 квітня, Кременчуцький районний суд виніс вирок чоловікові, який виправдовував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляють на порталі Судова влада України з посиланням на пресслужбу Кременчуцького райсуду.

У матеріалах справи йшлося, що підсудний під час розмов зі своїми знайомими схиляв їх до своєї проросійської позиції та виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України. Окрім цього, чоловік також виправдовував і тимчасову окупацію частини території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 436-2 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України, обвинуваченому присудили покарання у вигляді пробаційного нагляду (обмеження прав і свобод засудженого із перебуванням під наглядом, проте без ізоляції від суспільства) строком на три роки.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині співробітники Служби Безпеки України викрили трьох громадян, які підтримували Путіна та війну Росії з Україною.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду виправдовування війни рф проти україни
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