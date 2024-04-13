У Градизьку горів будинок

Учора, 12 квітня, у селищі міського типу Градизьк горів будинок. Про це повідомляють надзвичайники в оперативному зведенні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Пожежа сталася по вулиці Білаша.
Знищено домашнє майно, вікна. Пошкоджено закопчено стіни та стелю на площі 30 м2. До гасіння залучалось Градизька МПО (смт. Градизьк).
Нагадаємо, на Полтавщині у селі Жуки горів дачний будинок.
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