Інформацію про можливих ухилянтів перевірить поліція: Ігор Клименко

Поліція перевірить інформацію про можливих ухилянтів. Про це пише Укрінформ, з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України
За словами міністра, поліція здійснює розшук українців, що ухиляються від мобілізації, які вже отримали повістки «на руки». Правоохоронці діють відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
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