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Інформацію про можливих ухилянтів перевірить поліція: Ігор Клименко

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 689

  

У базах поліції є дані про осіб, які, на думку ТЦК, можуть ухилятися від служби.

Поліція перевірить інформацію про можливих ухилянтів. Про це пише Укрінформ, з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

«Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці — але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах», — каже Ігор Клименко.

За словами міністра, поліція здійснює розшук українців, що ухиляються від мобілізації, які вже отримали повістки «на руки». Правоохоронці діють відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

«У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК», — констатує міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: vsn.ua
Теги: війна військова служба мобілізація
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