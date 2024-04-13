Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Інтерв'ю, Війна, Відео

«Кожен донат важливий»: «Берегині Крюкрова» збирають кошти на тканину для маскувальних сіток

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 181

 

Волонтерам потрібно закупити десять рулонів тканини та основи для плетіння.


Волонтерки «Берегині Крюкова» плетуть маскувальні сітки від початку повномасштабного вторгнення. Понад 50 осіб, переважно жінок, щодня виплітають десятки метрів маскування. Крім сіток, «Берегині» відправляють на фронт кікімори, матраси-скатки, ноші, подушки, спідню білизну.

«Ми щодня отримуємо від хлопців інформацію, що їм потрібне маскування. Це величезні обсяги тканин, які потрібно відправляти на різні напрямки», — розповідають «Берегині».


Зібрати кошти на тканину все складніше, констатують волонтерки. Зараз якнайшвидше дівчата мають відшити маскування для 116 бригади, 145 батальйону. Аби зібрати потрібні кошти на тканину «Берегині Крюкова» вирішили запустити аукціон.

«Це наші кременчуцькі хлопці, які знаходяться на передовій. Їм потрібно дуже багато сіток. Для цього нам необхідно закупити основу і 10 рулонів тканини. Саме для цього ми запускаємо аукціон, будемо продавати з аукціону гільзу, щоб закрити потребу у тканині та основі», — розповідає Васильєва Марина.


Гільзу, яку розмалювала місцева художниця Леся Хромінкова військові привезли з передової, Донецького напрямку.

«Аукціон триватиме тиждень, стартова ціна лота 500 грн. Виграє найбільший донат. Зібрати кошти зараз вкрай важко. Але кожен донат дуже потрібен. Сіток потрібно багато, є кому плести. Потрібні тканина та основа», — кажуть «Берегині».


Взяти участь в аукціоні волонтерського руху «Берегині Крюкова» можна на їх сторінці у соціальних мережах за посиланням: «Берегині Крюкова», аукціон.
Там волонтерки публікують звіти про свою діяльність.

0
Автор: Роксолана Жукова Відео: Артем Коваленко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх