«Кожен донат важливий»: «Берегині Крюкрова» збирають кошти на тканину для маскувальних сіток

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 181

Волонтерам потрібно закупити десять рулонів тканини та основи для плетіння.





Волонтерки «Берегині Крюкова» плетуть маскувальні сітки від початку повномасштабного вторгнення. Понад 50 осіб, переважно жінок, щодня виплітають десятки метрів маскування. Крім сіток, «Берегині» відправляють на фронт кікімори, матраси-скатки, ноші, подушки, спідню білизну.

«Ми щодня отримуємо від хлопців інформацію, що їм потрібне маскування. Це величезні обсяги тканин, які потрібно відправляти на різні напрямки», — розповідають «Берегині».



Зібрати кошти на тканину все складніше, констатують волонтерки. Зараз якнайшвидше дівчата мають відшити маскування для 116 бригади, 145 батальйону. Аби зібрати потрібні кошти на тканину «Берегині Крюкова» вирішили запустити аукціон.

«Це наші кременчуцькі хлопці, які знаходяться на передовій. Їм потрібно дуже багато сіток. Для цього нам необхідно закупити основу і 10 рулонів тканини. Саме для цього ми запускаємо аукціон, будемо продавати з аукціону гільзу, щоб закрити потребу у тканині та основі», — розповідає Васильєва Марина.



Гільзу, яку розмалювала місцева художниця Леся Хромінкова військові привезли з передової, Донецького напрямку.

«Аукціон триватиме тиждень, стартова ціна лота 500 грн. Виграє найбільший донат. Зібрати кошти зараз вкрай важко. Але кожен донат дуже потрібен. Сіток потрібно багато, є кому плести. Потрібні тканина та основа», — кажуть «Берегині».



Взяти участь в аукціоні волонтерського руху «Берегині Крюкова» можна на їх сторінці у соціальних мережах за посиланням: «Берегині Крюкова», аукціон.

Там волонтерки публікують звіти про свою діяльність.