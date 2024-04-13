«Кожен донат важливий»: «Берегині Крюкрова» збирають кошти на тканину для маскувальних сіток

Волонтерки «Берегині Крюкова» плетуть маскувальні сітки від початку повномасштабного вторгнення. Понад 50 осіб, переважно жінок, щодня виплітають десятки метрів маскування. Крім сіток, «Берегині» відправляють на фронт кікімори, матраси-скатки, ноші, подушки, спідню білизну.
Зібрати кошти на тканину все складніше, констатують волонтерки. Зараз якнайшвидше дівчата мають відшити маскування для 116 бригади, 145 батальйону. Аби зібрати потрібні кошти на тканину «Берегині Крюкова» вирішили запустити аукціон.
Гільзу, яку розмалювала місцева художниця Леся Хромінкова військові привезли з передової, Донецького напрямку.
Взяти участь в аукціоні волонтерського руху «Берегині Крюкова» можна на їх сторінці у соціальних мережах за посиланням: «Берегині Крюкова», аукціон.
Там волонтерки публікують звіти про свою діяльність.
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