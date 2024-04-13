На території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби

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13 квітня на території Лубенської громади проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Він закликає мешканців району зберігати спокій та не обговорювати й не розголошувати у соцмережах напрямок, звідки лунають постріли.

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» бачив, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.