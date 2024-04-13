На території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби

13 квітня на території Лубенської громади проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Він закликає мешканців району зберігати спокій та не обговорювати й не розголошувати у соцмережах напрямок, звідки лунають постріли.
Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» бачив, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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