Залишки рослин можна принести до КП «Благоустрій Кременчука»

Містяни які мають залишки квітів чи дерев можуть поділитися саджанцями з КП «Благоустрій Кременчука». Про це стало відомо в рамках відвідин комунального підприємства журналістами.
На підприємстві розповіли, що надлишок квітів та дерев приносять самі працівники комунального підприємства.
Нагадаємо, на КП «Благоустрій Кременчука» розповіли, як власними силами вирощують до 30 тисяч квітів за сезон для підсадження на міські клумби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.