Залишки рослин можна принести до КП «Благоустрій Кременчука»

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Співробітники комунального підприємства дорощують квіти та дерева, а потім висаджують у місті

Містяни які мають залишки квітів чи дерев можуть поділитися саджанцями з КП «Благоустрій Кременчука». Про це стало відомо в рамках відвідин комунального підприємства журналістами.

«Люди можуть принести надлишки квіткової розсади, кущі, дерева — все приймемо», — розповіла головна озеленювачка КП «Благоустрій Кременчука» Світлана Кулинич.

На підприємстві розповіли, що надлишок квітів та дерев приносять самі працівники комунального підприємства.

« Якщо у когось з Вас є залишки розсади квітів, саджанці дерев чи кущів, то їх можна приносити до КП «Благоустрій Кременчука» за адресою: м.Кременчук, вул.Полковника Гегечкорі, буд. 27.», — каже директор КП «Благоустрій Кременчука» Віктор Василенко.

Нагадаємо, на КП «Благоустрій Кременчука» розповіли, як власними силами вирощують до 30 тисяч квітів за сезон для підсадження на міські клумби.