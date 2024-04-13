Кіно у храмі: Кременчужани у Свято-Миколаївському соборі переглядають фільми

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 386

Щонеділі у Кременчуці переглядають та обговорюють фільми у Свято-Миколаївському соборі. Проєкт «Сінемалогія: рефлексія у піст з духовенством» проходить за ініціативи духовенства Православної Церкви України Кременчука.

Кінотеатр є відмінним середовищем для розказу всіх видів історій та поширення повідомлень серед широкої громадськості. Серед них можна знайти фільми особистісного зростання. Під час перегляду фільму присутні обмінюються досвідом та навчаються на прикладі ситуацій з фільму. Цікаво те, що всі дивляться один той самий фільм, а ситуацію бачать всі по-різному. У цьому є особлива цінність такої форми навчання, адже можна розширити власний світогляд та подивитись на управлінські, переговорні та особистісні аспекти під іншим кутом.

Після перегляду триває дискусія – найулюбленіша частина сінемалогії. Важливо говорити власну точку зору та бути відкритими до точки зору інших учасників.

Настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість» протоієрей Анатолій Куліш розповів «Телеграфу», що у церкві переглянули фільми «Чоловік на ім’я Отто», «Небеса реальні» та «Бог не помер». Цієї неділі о 17.00 планують переглянути та обговорити ще один фільм.

Про що фільм «Бог не помер»:

«Бог не помер» - це драматичний фільм виробництва США 2014 року. Режисером фільму є Харольд Кронк. Головний герой «Бог не помер» - студент-християнин, який вступає війну зі своїм професором, відомим атеїстом. У процесі навчання в коледжі, професор вимагає від своїх студентів підписатися на заяву про те, що Бог не існує. Головний герой відмовляється від підпису і приймає виклик професора на диспут, під час якого виявляється високий інтелектуальний рівень студента та його пристрасна віра в Бога. Фільм «Бог не помер» - це історія про боротьбу віри та відваги у світі наукового скептицизму. Він надихає на те, що Бог завжди з нами, що Його любов та милосердя можуть допомогти нам знайти відповіді на складні життєві питання.

Про що фільм «Чоловік на ім'я Отто»:

Отто - буркотливий старий, що втратив дружину. Гірка втрата погіршила його й так неприхильне ставлення до оточуючих. Своїм нестерпним характером він налякав усіх сусідів, які бажають завести з ним дружбу. Герой фільму «Чоловік на ім'я Отто» виходив із дому лише у магазин і назад. Все кардинально змінюється з появою сусідів нових мешканців. Подружжя виховувало двох прекрасних дочок і зовсім не звертало уваги на озлобленість і невдоволення сусіда. Старий стикається з невластивими собі почуттями. Лід поступово починає танути. У нього навіть з'явився кіт. Невже діти допоможуть сивоволосому буркуну глянути на світ по-іншому?

Про що фільм «Небеса реальні»:

«Небеса реальні» - драматичний фільм, екранізація християнського бестселера, написаного пастором Тодом і консервативним письменником Лінном Вінсентом. Імперіал, штат Небраска. Преподобний Тод Бурпо, служитель Весліанської Церкви, трудиться цілими днями. Він молиться, проповідує, підробляє ремонтником і тренує юних баскетболістів. Однак добробуту сім'ї ці старання допомагають мало. Замовники розплачуються з Бурпо непотрібними їм товарами, тому будинок пастора закладений мотлохом, а бюджет тріщить. На щастя, радість і заспокоєння герой знаходить в проникливих проповідях і любові своєї дружини Соні, маленької дочки і чотирирічного синочка Колтона. Біда приходить в пасторське сімейство, коли серйозно хворий малюк Колтон виявляється на операційному столі. Майстерність хірурга рятує хлопчика, який, прийшовши до тями, починає розповідати батькові вражаючі речі. Виявляється, перебуваючи в комі, Колтон відвідав небеса, бачив Ісуса і ненароджену сестричку і розмовляв з покійним дідусем. Розповідь сина змушує ураженого Бурпо повірити, що рай не просто надія, а об'єктивна реальність.