13 та 14 квітня частково перекриють рух по проспекту Свободи

У Кременчуці частково перекриють проспект Свободи. Про це пише пресслужба Кременчуцької міської ради.
З 7 ранку 13 та 14 квітня частково буде перекрито рух по проспекту Свободи (у районі будинку № 5) у напрямку «Центр-Молодіжний», йдеться у повідомленні.
Причина перекриття руху — виконання ремонтних робіт працівниками КП «Кременчукводоканал».
У мерії закликають учасників дорожнього руху звернути увагу на тимчасові дорожні знаки з обмеженням швидкості.
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