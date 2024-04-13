13 та 14 квітня частково перекриють рух по проспекту Свободи

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 73

Водіїв просять бути більш уважними

У Кременчуці частково перекриють проспект Свободи. Про це пише пресслужба Кременчуцької міської ради.

З 7 ранку 13 та 14 квітня частково буде перекрито рух по проспекту Свободи (у районі будинку № 5) у напрямку «Центр-Молодіжний», йдеться у повідомленні.

Причина перекриття руху — виконання ремонтних робіт працівниками КП «Кременчукводоканал».

У мерії закликають учасників дорожнього руху звернути увагу на тимчасові дорожні знаки з обмеженням швидкості.