Спека відступає: якою буде погода у Кременчуці у вихідні

Вчора, 22:04 Переглядів: 170

У місті у найближчі два дні переважатимуть похмурі години

Незначне похолодання, яке прийшло у Кременчук сьогодні, 12 квітня, триматиметься і на вихідних. Такої аномальної спеки, яка накрила місто на початку робочого тижня, та температурних рекордів вже не буде.

Крім того, протягом вікенду переважатиме похмура погода, сонце рідко показуватиметься з-за хмар. Але опади не очікуються.

У найближчі два дні температура коливатиметься у межах +10...+19 градусів.

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, спекотлива для цієї пори року погода поволі повертається до характерних для кінця квітня – початку травня температурних значень. А на початку наступного тижня очікується зміна характеру погоди на циклональний, часом пройдуть короткочасні дощі.