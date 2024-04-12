Спека відступає: якою буде погода у Кременчуці у вихідні

Незначне похолодання, яке прийшло у Кременчук сьогодні, 12 квітня, триматиметься і на вихідних. Такої аномальної спеки, яка накрила місто на початку робочого тижня, та температурних рекордів вже не буде.
Крім того, протягом вікенду переважатиме похмура погода, сонце рідко показуватиметься з-за хмар. Але опади не очікуються.
У найближчі два дні температура коливатиметься у межах +10...+19 градусів.
За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, спекотлива для цієї пори року погода поволі повертається до характерних для кінця квітня – початку травня температурних значень. А на початку наступного тижня очікується зміна характеру погоди на циклональний, часом пройдуть короткочасні дощі.
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