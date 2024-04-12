Жителі Полтавщини у квітні отримають меншу субсидію

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 90

Жителі Полтавської області, які отримували субсидії на опалення, отримають державну допомогу тільки за 15 днів квітня. Це пов’язано із закінченням опалювального сезону. Про це Суспільному повідомив перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду у Полтавській області Володимир Носенко.

Жителі Полтавщини, яким призначали житлову субсидію на зимовий період, автоматично її отримуватимуть надалі на сплачування решти комунальних послуг. Однак допомога буде меншою, оскільки до жовтня не потрібно сплачувати за тепло.

Для розрахунку субсидії під час неопалювального сезону враховують доходи отримувачів допомоги за третій та четвертий квартали 2023 року.

За даними обласного управління Пенсійного фонду, станом на 1 квітня у Полтавській області налічується 113 300 тисяч одержувачів субсидій. Середній розмір державної допомоги — 1 тисяча 696 гривень.