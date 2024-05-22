Під час обстрілу Миргорода у понеділок загинув загинув військовий Олександр Даценко

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Тоді керівництво області повідомляло, що влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було

У понеділок, 20 травня, внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Миргородського району на Полтавщині загинув військовослужбовець Олександр Даценко. Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

Полеглий військовий мав звання старший солдат. Він проживав у селі Гоголеве Великобагачанської громади на Миргородщині. Цього року чоловікові мав би виповнитися 41 рік.

Про дату прощання та поховання з Олександром Даценком поки невідомо.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, армія РФ обстріляла Полтавщину двічі. Спочатку мобільні вогневі групи збили у небі над областю російські безпілотники. А згодом, близько 9.55, росіяни випустили дві балістичні ракети у напрямку Миргородського району. Тоді в обох випадках начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував, що обійшлося без влучань та руйнувань об'єктів цивільної чи критичної інфраструктури.