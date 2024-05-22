Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Воїни світла, Війна

Під час обстрілу Миргорода у понеділок загинув загинув військовий Олександр Даценко

Сьогодні, 17:46 Переглядів: 479 Коментарів: 1

 

Тоді керівництво області повідомляло, що влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було

У понеділок, 20 травня, внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Миргородського району на Полтавщині загинув військовослужбовець Олександр Даценко. Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

Полеглий військовий мав звання старший солдат. Він проживав у селі Гоголеве Великобагачанської громади на Миргородщині. Цього року чоловікові мав би виповнитися 41 рік.

Про дату прощання та поховання з Олександром Даценком поки невідомо.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, армія РФ обстріляла Полтавщину двічі. Спочатку мобільні вогневі групи збили у небі над областю російські безпілотники. А згодом, близько 9.55, росіяни випустили дві балістичні ракети у напрямку Миргородського району. Тоді в обох випадках начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував, що обійшлося без влучань та руйнувань об'єктів цивільної чи критичної інфраструктури.

3
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: suspilne.media
Теги: військовий загиблий ракетний обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 423
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:41

Хтось спиздів


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх