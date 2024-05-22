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Надзвичайні новини, Освіта, Полтавщина

У Полтаві відсторонили від посади директорку міського Департаменту освіти Жанну Каплоух

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 436

 

Чиновницю підозрють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем

Октябрський районний суд Полтави відсторонив на два місяці від роботи директорку Полтавського міського Департаменту освіти Жанну Каплоух. Про це стало відомо з ухвали суду від 20 травня.

Відповідно до ухвали суду, чиновниці інкримінують привласнення, розтрату або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України).

У розслідуванні журналістів видання «Полтавщина» йдеться, що Жанна Каплоух фігурує у справі про можливу переплату на закупівлі теплових гармат, які судові експерти назвали непридатними для використання в закладах освіти.

Протягом грудня 2022 р. — червня 2023 р. головна освітянка Полтавської громади брала участь у закупівлі за бюджетні кошти 188 автономних станцій обігріву, які мали розмістити у пунктах незламності у навчальних та медичних закладах Полтави. Витратили тоді на ці гармати майже 9,4 млн грн.

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть завідувачку кафедри педагогічного університету за хабарництво під час складання іспитів магістерськими групами.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zmist.pl.ua
Теги: департамент освіти
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