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Уночі над Полтавщиною збили ворожі безпілотники (додано)

Сьогодні, 08:13 Переглядів: 602

 

Цієї ночі українські сили протиповітряної оборони знищили усі повітряні цілі, випущені армією РФ по Україні

*фото ілюстративне

Уночі на 20 травня в небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники. Про це повідомляє у ранковому зведенні комнадувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Ворог випустив 29 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ, проте сили української протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі.

 

Окрім Полтавської області, дрони збили також у межах Одеської, Львівської та Миколаївської областей.

Цієї ночі на Полтавщині повітряну тривогу оголошували двічі — з 00.59 до 01.38 та з 03.15 до 05.38.

Офіційної інформації від влади області про наслідки збивання безпілотників для цивільного населення наразі немає.

Додано:

Як повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін, цієї ночі армія РФ атакувала Полтавщину двома групами ворожих безпілотників. Мобільні вогневі групи відпрацювали усі цілі. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч на суботу армія РФ теж атакувала Плолтавщину безпілотниками. Тоді теж сили ППО відпрацювали по ворожих цілях, проте пошкоджен все ж зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури і одному з районів області.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: glavcom.ua
Теги: ППО дрони безпілотники
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