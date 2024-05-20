У мікрорайоні Молодіжний відключатимуть воду

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23 травня на кількох вулицях мікрорайону Молодіжний відключать водопостачання. Це пов’язане з заміною запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі на провулку Тецівський. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Адреси, де не буде води:

пр-т Лесі Українки буд. 1/10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18-г;

вул. Володимира Великого буд. 4, 6, 8, 10, 12;

пров. Тецівський буд. 2, 4, 4-а, 6, 8;

вул. Молодіжна буд. ½;

вул. Довженка буд. 1, 3, 5, 9, 11.

Кременчужанам радять зробити необхідний запас води.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 травня у Кременчуці перекриють централізоване водопостачання на 4 вулицях міста та на проспекті Свободи.