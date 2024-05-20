У мікрорайоні Молодіжний відключатимуть воду

23 травня на кількох вулицях мікрорайону Молодіжний відключать водопостачання. Це пов’язане з заміною запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі на провулку Тецівський. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».
Адреси, де не буде води:
Кременчужанам радять зробити необхідний запас води.
Нагадаємо, 28 травня у Кременчуці перекриють централізоване водопостачання на 4 вулицях міста та на проспекті Свободи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.