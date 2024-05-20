У Кременчуці провели перший хокейний табір цьогорічного міжсезоння

У Кременчуці для дітей зі всієї України організували перший хокейний табір міжсезоння 2024 року. Протягом тижня хокеїсти тренувались на льоду кременчуцького «Айсберга» у таборі «Крижаний драйв». Про це розповіли у пресслужбі Федерації хокею України 19 травня.
У тренуванні брали участь Віктор Торяник, Денис Ісаєнко, Артем Гніденко та три чемпіони світу цього сезону — Елен та Елізабет Аліпови й Віталій Лялька, гравець хокейного клубу «Кременчук».
Наприкінці табору учасники зіграли повноцінний матч, розповіли в ФХУ.
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