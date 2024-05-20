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Кременчук

На Кременчуччині судили чоловіка за шахрайство при поселенні переселенців

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 114

 

Обвинувачений отримував компенсації від держави та благодійних фондів, проте брав кошти і в переселенців за оренду

У Кременчуцькому районі засудили чоловіка за шахрайство під час поселення переселенців. Про це стало відомо із вироку Глобинського райсуду від 14 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений у лютому 2023 року звернувся до управління соціального захисту населення Глобинської громади із заявою про те, що у січні в його будинку проживали п’ятеро внутрішньо переміщених осіб. Чоловікові відшкодували 1543 гривень за комунальні послуги. Проте у лютому він також отримав і 2000 гривень від переселенців за оренду житла у січні. Окрім цього, компенсацію за безоплатне житло для переселенців господареві виплатили і у Червоному Хресті — ще 1380 гривень.

Чоловік продовжував подавати заяви про компенсацію проживання переселенців до Глобинського управління соцзахисту та Червоного Хреста до жовтня 2023 року включно. Він вказував, що у його будинку проживають двоє переселенців, хоча насправді вони виїхали ще у лютому та червні.

Таким чином обвинувачений отримав від Червоного Хреста компенсацію загальною сумою понад 20 тисяч гривень.

Судили чоловіка за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Він має сплатити штрав за незаконне заволодіння чужим майном у розмірі 2250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 38 тисяч 250 гривень. На суді обвинувачений свою провину визнав.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: ВПО переселенці житло шахрайство компенсація суд
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