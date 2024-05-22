Затримали зловмисника, який 14 років тому пограбував заправку на Кременчуччині

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 449

Увесь цей час чоловік перебував у розшуку

На Київщині затримали зловмисника, який 14 років тому пограбував заправку у селі Кияшки Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Увесь цей час чоловік перебував у розшуку.

За даними правоохоронців, у січні 2010 року затриманий разом зі своїм знайомим здійснили розбійний напад на заправку. За допомогою металевого лому один із чоловіків відчинив вхідні двері та намагався пошкодити металеву решітку. Тоді підозрюваний дістав із сумки обріз мисливської рушниці та вистрілив у касирку. Жінка не постраждала та змогла натиснути кнопку виклику охорони.

Чоловіки не змогли вкрасти гроші із каси та втекли з місця події.

Невдовзі після події одного із чоловіків розшукали та затримали — за вироком Комсомольського міського суду він вже відбув призначене покарання.

А нещодавно на Київщині затримали і його спільника, який увесь цей час перебував у розшуку. Чоловікові 52 роки, він народився на Черкащині, проте тривалий час проживав у Полтавській області. Його підозрюють у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України). Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, у березні двоє озброєних чоловіків пограбували заправку поблизу Кременчука та викрали із каси 95 тисяч гривень.