Скільки контрактів з ЗСУ підписали у Кременчуцькому рекрутинговому центрі

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За час роботи Кременчуцькому рекрутингового центру у 14 громадян підписали контракт зі Збройними силами України, ще 7 — були мобілізовані. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу 24 травня.

— Всі охочі, які можуть і хочуть захищати нашу Батьківщину, можуть звернутись до цього рекрутингового центру. Можуть обрати собі військову спеціальність — це можуть бути, і оператори дронів, і інші різновиди військової спеціальності, — сказав Лєднік.

Загалом за місяць роботи до фахівців рекрутингового центру у Кременчуці звернулось 126 громадян, надали 105 консультативних послуг.

Нагадаємо, 26 квітня у Кременчуці в приміщенні центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) відкрився центр рекрутингу української армії. Тоді представник Міноборони Олексій Бежевець заявив, що це 17-й центр рекрутингу, який відкрився в Україні у такому форматі. Він додав, що таких центрів у Полтавській області буде 5 — у кожному районі та в обласному центрі.