На Полтавщині скасували погодинні відключення до 14.00

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Інші заплановані відключення залишаються в силі

На Полтавщині скасували погодинні відключення з 11.00 до 14.00. Про це об 11.29 у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Інші заплановані відключення залишаються в силі.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» планувало застосовувати графік погодинного відключення протягом усієї доби.

Раніше «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на 24 травня. Ознайомитись з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ.

Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Раніше Телеграф писав, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.