На Полтавщині скасували погодинні відключення до 14.00

На Полтавщині скасували погодинні відключення з 11.00 до 14.00. Про це об 11.29 у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Інші заплановані відключення залишаються в силі.
Нагадаємо, раніше «Укренерго» планувало застосовувати графік погодинного відключення протягом усієї доби.
Раніше «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на 24 травня. Ознайомитись з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ.
Зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.
Раніше Телеграф писав, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.