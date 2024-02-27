Дорогу з Піщаного до Градизька хочуть відремонтувати – Кременчуцька РВА проситиме на це кошти у Полтавської ОВА

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 328

До Кременчуцької районної військової адміністрації надходять звернення щодо незадовільного стану доріг. Одна з таких автодоріг, де стан покриття не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху, траса державного значення Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» на ділянках, які починаються від Піщаного і до Градизька. З цього приводу у Кременчуцькій РВА вчора відбулася нарада, на якій обговорювали питання, як відремонтувати цю дорогу та дорогу Т-11716 «Хорол-Семенівка-Кременчук».

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

За його словами, коштів на утримання та поточний ремонт цих доріг у бюджеті не передбачено. Тож, на нараді було вирішено направити листа до профільного комітету Полтавської обласної ради для виділення коштів на експлуатаційне утримання дороги Н-08 та проведення її поточного ремонту на ділянках, які проходять по території Піщанської громади.

- Чекаємо розрахунок кошторису на ремонт цих ділянок. Попередньо це не 6-10 мільйонів гривень, - пояснив Артем Даценко.

Він також заявив, що відповідного листа буде направлено і на адресу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма.

Нагадаємо, 22 грудня 2023 року відкрився проїзд через річку Сула у Кременчуцькому районі. Міст, через який проходить автодорога Н-08. почали ремонтувати ще у 2018 році й на це витратили понад 629 млн грн. Проте дорогу до цього мосту через село Липове так і не відремонтували. Через це протягом 5 років з Кременчука до Києва їздили трасою Т-11716 «Хорол-Семенівка-Кременчук», яку також розбили.