У Полтаві дівчата та юнаки ДЮСШ № 1 м. Горішні Плавні вибороли медалі та путівки на чемпіонат України з плавання

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 153 Партнерський проєкт

Наприкінці лютого вони виступатимуть на чемпіонаті України у Броварах

У басейні «Нептун» у Горішніх Плавнях активно триває підготовка вихованців відділення плавання ДЮСШ № 1, у тому числі й провідних спортсменів, які вже наприкінці лютого виступатимуть на чемпіонаті України у Броварах. Путівки на національну першість горішньоплавняни вибороли у Полтаві на відкритому чемпіонаті області з плавання, де нагороди розігрувалися у юнацьких та юніорських категоріях. Змагання проходили у п’ятдесятиметровому басейні нового спорткомплексу «Акварена».

Серед юніорів медалістами стали три спортсмени Горішніх Плавнів. Поліна Клеймьонова здобула чотири медалі, з яких три золоті. Також чотири нагороди, з яких дві золоті, у Ростислава Колокота. Одну «бронзу» серед юніорів виборов Микола Ющенко.

Дев’ятеро плавчинь та плавців із Горішніх Плавнів здобули медалі у юнацькій категорії. Лідерка з плавання у ДЮСШ № 1 Юлія Ткаченко виграла усі свої дистанції та здобула чотири перших місця. З кількома медалями завершили виступи Віолетта Ульянова, Олена Башарова та Катерина Стеценко. Крім чотирьох медалей, одна з яких золота, плавчиня Олеся Олешко здобула вагоме досягнення. 13-річна спортсменка виконала норматив кандидатки у майстри спорту України.

Плавчині та плавці Горішніх Плавнів за результатами обласного чемпіонату у Полтаві, вибороли право виступати на зимовому чемпіонаті України. Він відбудеться у Броварах з 22-го по 25-те лютого.

Путівки на національні змагання вибороли наступні плавці — Поліна Клеймьонова, Юлія Ткаченко, Олеся Олешко, Катерина Стеценко, Віолетта Ульянова, Ростислав Колокот та Михайло Перерва.

Призери Відкритого чемпіонату Полтавської області з плавання серед юніорів та юнаків, 6-7 лютого 2024 р., м. Полтава:

Юніори

Поліна Клеймьонова: 50 м брас - І місце, 50м в/с - І місце, 100м брас - І місце, 200м брас - ІІ місце (тренер Лашко А.О)

Ростислав Колокот: 50м бат - І місце, 200м в/с - І місце, 50м в/с - ІІ місце, 100м в/с - ІІ місце (тренер Савельєва Г.О.)

Микола Ющенко: 400м в/с - ІІІ місце (тренер - Лашко А.О.)

Юнаки

Юлія Ткаченко: 50м н/с - І місце, 100м н/с - І місце, 200м н/с - І місце, 100 м бат - I місце (тренер - Лашко А.О.)

Віолетта Ульянова: 200м в/с - ІІ місце, 200м к/п - ІІ місце, 50м бат. - ІІ місце, (тренер - Лашко А.О.)

Олена Башарова: 200м в/с - ІІІ місце, 400м в/с - ІІ місце (тренер - Лашко А.О.)

Катерина Стеценко: 50м брас - І місце, 100м брас - ІІ місце, 200м брас - ІІ місце (тренер - Лашко А.О.)

Олеся Олешко: 50м бат. - І місце, 100м бат. - ІІ місце, 200м бат. - ІІ місце, 50м в/с - ІІІ місце, вперше виконала норматив кандидатки у майстри спорту України (тренер - Лашко А.О.)

Владислав Невмержицький: 100м брас - ІІ місце, 200м брас - ІІ місце (тренер - Крепець К.В.)

Михайло Перерва: 400м к/п - І місце, 200м в/с - ІІ місце, 100м в/с - ІІ місце, 200м к/п - ІІІ місце (тренер - Савельєва Г.О.)

Дмитрій Архіпов: 400м к/п - ІІІ місце (тренер - Савельєва Г.О.)

Єлизавета Товкало: 400м к/п - ІІ місце (тренер - Савельєва Г.О.)

На зимовий чемпіонат України серед юніорів та юнаків, який пройде з 22-го по 25 лютого у Броварах, відібралися: Поліна Клеймьонова, Ростислав Колокот, Юлія Ткаченко, Олеся Олешко, Катерина Стеценко, Віолетта Ульянова, Михайло Перерва.

Джерело: програма «ТОП-Спорт», телерадіокомпанії «ГОК».