Вздовж річки Сула на Оболонщині вводять заборону на перебування людей: де можна отримати перепустки

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Кременчуцького району на прохання Оболонської селищної ради з метою запобігти підпалам сухої рослинності
Оболонська сільська рада надіслала листа до Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) з проханням встановити особливий режим перебування людей на деяких територіях громади. У ньому висловлена стурбованість випадками навмисних підпалів сухої рослинності та лісів на території громади.
У листі зазначається, що через це вигоріло близько 500 га території, що призвело до знищення лісів, луків, загибелі диких звірів та вкрай негативно вплинуло на екосистему, а як наслідок – на здоров’я людей.
Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.
За словами Артема Даценко, на підставі рішення Ради оборони району виданий відповідний наказ начальника РВА, яким вводяться обмежувальні заходи на території Оболонської громади від села Дем’янівна вздовж річки Сула до сіл Матвіївка, Худоліївка.
Артем Даценко зауважив, що це стосується більше тих, хто займається рибальством.
Крім того, Кременчуцька РВА звернеться з пропозицією до Лубенської РВА щодо встановлення таких же обмежувальних заходів на другому березі річки Сула, щоб запобігти підпалам сухої рослинності та торфовищ.
Нагадаємо, що у березні минулого року в населених пунктах Семенівської та Оболонської громад місцевим мешканцям також обмежували доступ до берега Сули.
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