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Кременчук, Надзвичайні новини

Вздовж річки Сула на Оболонщині вводять заборону на перебування людей: де можна отримати перепустки

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 381 Коментарів: 1

 

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Кременчуцького району на прохання Оболонської селищної ради з метою запобігти підпалам сухої рослинності

Оболонська сільська рада надіслала листа до Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) з проханням встановити особливий режим перебування людей на деяких територіях громади. У ньому висловлена стурбованість випадками навмисних підпалів сухої рослинності та лісів на території громади.

У листі зазначається, що через це вигоріло близько 500 га території, що призвело до знищення лісів, луків, загибелі диких звірів та вкрай негативно вплинуло на екосистему, а як наслідок – на здоров’я людей.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

- Надійшов лист від Оболонської територіальної громади. Там є поклади торфу. Якщо вони починають горіти то можуть палати місяцями і їх складно тушити. Це звернення ми розглянули на Раді оборони району і прийняли рішення щодо обмежувальних заходів, встановлених на відповідній території, - пояснив він.

За словами Артема Даценко, на підставі рішення Ради оборони району виданий відповідний наказ начальника РВА, яким вводяться обмежувальні заходи на території Оболонської громади від села Дем’янівна вздовж річки Сула до сіл Матвіївка, Худоліївка.

- Заборонено перебування населення у тому районі. Цей наказ буде доведений до Національної поліції, рибоохоронного патруля, районного ТЦК. Щоб перебувати на цій території з 1 березня необхідно буде отримувати перепустки в РТЦК та СП, - зазначив він.

Артем Даценко зауважив, що це стосується більше тих, хто займається рибальством.

- З 1 квітня буде нерестова заборона. Як правило в тій зоні в цей період буває багато рибаків, які навмисно чи не навмисно роблять ті підпали, - додав він.

Крім того, Кременчуцька РВА звернеться з пропозицією до Лубенської РВА щодо встановлення таких же обмежувальних заходів на другому березі річки Сула, щоб запобігти підпалам сухої рослинності та торфовищ.

Нагадаємо, що у березні минулого року в населених пунктах Семенівської та Оболонської громад місцевим мешканцям також обмежували доступ до берега Сули.

У двох громадах Кременчуччини заборонять ходити до річки

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Сула Оболонська громада підпалив пожежі торф'яники
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Коментарі: 1

828
Andron777:
Сьогодні, 11:31

Мені просто цікаво. Україна вже 32 роки незалежна держава, 10 років воюємо з каZапами, невже за всі ці роки не можна було перевести документацію на державну мову? Чого до сих пір карта на мові окупанта?


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