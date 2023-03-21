У двох громадах Кременчуччини заборонять ходити до річки

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Такими заходами планують попередити пожежі на торф’яниках, поклади яких є на річці Сула

У населених пунктах Семенівської та Оболонської громад місцевим мешканцям обмежать доступ до берега Сули. Як повідомив 21 березня під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, відповідний наказ із переліком населених пунктів оприлюднять згодом. Дія такого наказу буде чинною до кінця воєнного стану.

Причиною такої заборони, за словами Олега Лєдніка, є постійні штучні підпали торф’яників, великі поклади яких є на річці Сула. Він нагадав, що був випадок, коли у цих місцях пожежа тривала чотири місяці поспіль.

— Під час воєнного стану ми не можемо витрачати такі великі людські та технічні ресурси, — сказав Олег Лєднік.

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