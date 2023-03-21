Вчора у Кременчуці дві людини померли від COVID-19

20 березня у Кременчуці зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
26 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 29 пацієнтів.
Одужала 21 особа.
На жаль, померли дві людини: 85-річна жінка та 72-річний чоловік.
Всього з початку пандемії:
Нагадаємо, що 15 березня у Кременчуці помер 85-річний чоловік.
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